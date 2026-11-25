Следователи расследуют уголовное дело о мошенничестве в ритуальной сфере в Оренбурге. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.

Истребитель авторитетов. Участник ОПГ обвиняется в трех убийствах Подробнее По данным оперативников УЭБиПК, участники организованной группы незаконно продавали на кладбище «Степное» участки под захоронения, которые по закону предоставляются бесплатно. Чтобы сохранить такие места для покупателей, злоумышленники устанавливали на пустых участках фальшивые оградки и памятники, создавая видимость старых могил.

Сейчас все выявленные участки установлены, их бронь аннулируют. Правоохранители устанавливают всех, кто передавал деньги за такие места. Полиция просит откликнуться граждан, которые могли пострадать от этих действий. Обратившимся обещают статус потерпевших, уголовная ответственность им не грозит.

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