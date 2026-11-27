С 24 по 28 ноября в Калуге проходит Всероссийский «Кубок защитников Отечества». В турнире участвуют около 300 ветеранов СВО из более чем 60 регионов России.

Треугольники надежды. Как детские письма поднимают дух бойцов на СВО Подробнее Оренбургскую область на соревнованиях представляет Алексей Щукин из Бугуруслана. Он стал победителем межрегионального этапа Кубка и получил право выступить на всероссийском уровне.

Главные спортивные увлечения Алексея — стрельба из лука, лыжный спорт и сноуборд. После участия в соревнованиях 2023 года он планирует открыть собственный спортивный клуб, чтобы дать возможность тренироваться другим ветеранам и помочь им найти поддержку в занятиях спортом и командной работе.

В 2023 году Алексей Щукин добровольцем ушёл на СВО, служил радистом-разведчиком, участвовал в освобождении Артёмовска. После возвращения он продолжил активную общественную деятельность, несмотря на ампутацию ноги.

Сейчас он возглавляет в Бугуруслане организации «Союз десантников» и «Ассоциация ветеранов СВО», занимается патриотическим воспитанием молодёжи и общественной работой. Вместе с ветераном-десантником Егором Беляевым Алексей также организовал бизнес по обработке сельхозугодий агродронами. В этом сезоне партнёры обработали около 3 тысяч гектаров.

В 2026 году за вклад в развитие региона и активную гражданскую позицию Алексей Щукин был удостоен памятного знака «Гордость Оренбуржья».