Прокурор возразил против УДО осуждённого за убийство шести человек Подробнее Жительница Новотроицка, осуждённая за убийство, продолжит отбывать наказание в исправительной колонии. Суд апелляционной инстанции отменил её условно-досрочное освобождение после жалобы городской прокуратуры.

В мае 2019 года женщину признали виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре 2024 года её освободили условно-досрочно. После выхода из колонии женщина нарушила установленные ограничения: сменила место жительства, скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции и более года находилась в розыске. Сотрудники УИС обратились в суд с представлением об отмене УДО, но первая инстанция отказала. После этого прокуратура Новотроицка обжаловала решение, указав на основания для отмены УДО.