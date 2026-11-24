Житель Оренбурга, труженик тыла Василий Шептухин отметил 100-летний юбилей. О его жизненном пути напомнили в регионе.

В годы Великой Отечественной войны Василий Шептухин, окончив семилетку с отличием, наравне со взрослыми работал в колхозе.

После Победы он связал свою жизнь с Южно-Уральской железной дорогой. Почти 40 лет Василий Васильевич трудился в этой системе.

За это время он прошёл путь от кладовщика кондукторского резерва до начальника вокзала Илецк.