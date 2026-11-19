В Оренбургской области планируют обновить парк общественного транспорта примерно на 50 единиц техники. Новые автобусы и троллейбусы планируется отправить на маршруты в Оренбург, Орск и Бузулук.

Для закупки транспорта регион рассчитывает на федеральную поддержку. Заявка на получение субсидии на 2027 год уже направлена в Министерство транспорта России.

Дополнительные возможности для обновления автопарков, по данным областного правительства, открывает соглашение с ПАО «КАМАЗ». Региональные власти и компания договорились о сотрудничестве в сфере обновления пассажирского и коммунального транспорта.

Документ предусматривает скидки при покупке техники и бесплатное техническое обслуживание поставленных машин. Льготные условия смогут использовать государственные и муниципальные предприятия при проведении конкурентных закупок. Это должно снизить расходы на приобретение нового транспорта.

В правительстве области отмечают, что техника из Набережных Челнов уже работает в регионе и показала себя в местных дорожных условиях. Обновление общественного транспорта в Оренбуржье продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».