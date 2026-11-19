28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост. Он продлится 40 дней и завершится 7 января праздником Рождества Христова.

О том, зачем верующие соблюдают пост и как к нему подготовиться, рассказал клирик храма Рождества Иоанна Крестителя Оренбурга иерей Артемий Чирков.

По словам священника, пост — это не только ограничение в еде. Он связан с духовной работой, вниманием к своим поступкам и внутреннему состоянию, а также с подготовкой к одному из главных христианских праздников.

Рождественский пост начинается ежегодно в конце ноября и считается временем, когда верующие стараются уделять больше внимания молитве, добрым делам и воздержанию.

О том, как правильно провести этот период, священник напомнил в преддверии начала поста.