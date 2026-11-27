В областном центре полным ходом идёт подготовка к главному зимнему празднику: на площади имени Ленина и в сквере у Дома Советов продолжается монтаж новогоднего городка. Праздничная локация откроет свои двери для горожан в субботу, 19 декабря.

Новогодний городок будет работать в будние дни с 17:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни — с 12:00 до 22:00. Главным украшением площади станет 25-метровая ёлка «Северное сияние», которая загорится разноцветными огнями. Всего на площади, в сквере у Дома Советов и на улице Советской установят более 50 ёлок высотой от 2,5 до 15 метров — они составят единую праздничную композицию.

Продолжается обустройство и полюбившегося горожанам катка: кататься на своих коньках можно будет бесплатно, а при их отсутствии — взять напрокат. Новшеством этого года станет большой отапливаемый павильон, где жители смогут согреться, переобуться и оставить свои вещи.

Традиционно на площади разместятся 12 домиков с товарами местных производителей — горячими напитками и едой навынос.

«Дополнительно установим лотки с большими самоварами, где можно будет попробовать разные чаи. Сейчас ведём переговоры с местными товаропроизводителями о проведении ярмарки сувенирной продукции и ёлочных игрушек. Приобретённые товары жители смогут использовать для праздничного оформления своих домов, в том числе для украшения новогодней ёлки, сервировки стола», — рассказал директор МАУ «Центр городских мероприятий» Александр Денисов.

Открытие главной ёлки Оренбурга на площади им. Ленина состоится 28 декабря. Начало в 19:00.

31 декабря с 18:00 до 22:00 на площади имени Ленина состоится показ детских новогодних мультфильмов на большом экране.

В новогоднюю ночь на площади будет вестись прямая трансляция обращения Президента Российской Федерации В. В. Путина к гражданам страны. В ночь с 31 декабря на 1 января новогодний городок будет открыт до 04:00.