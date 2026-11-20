В конце августа 2026 года житель Орска ехал в маршрутке. Перед выходом он заметил на сиденье банковскую карту. Мужчина поднял её и спросил у пассажиров, не потерял ли кто-то карту. Никто не отозвался — и он забрал находку себе.

Дальше орчанин расплачивался чужой картой в магазинах: провёл 11 бесконтактных платежей в шести торговых точках города. С банковского счёта потерпевшей ушло около 5 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Орска рассмотрел дело о краже с банковского счёта. Подсудимый вину признал полностью, извинился перед потерпевшей и вернул деньги. Суд учёл смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих, поведение мужчины после преступления и условия жизни его семьи. Категорию преступления изменили на менее тяжкую, наказание назначили с применением статьи 64 УК РФ. Итог — штраф 15 тысяч рублей.

Вот как нужно действовать по закону: статья 227 Гражданского кодекса РФ.

Если карта найдена в транспорте или помещении (маршрутка, магазин, кафе, банк): передайте её водителю, администратору, охране или сотруднику банка. По закону тот, кому вы сдали находку, берёт на себя обязанности по возврату владельцу .

Если вы на улице и владелец неизвестен: заявите о находке в полицию или в отделение банка, выпустившего карту. Полиция или банк попытаются связаться с владельцем .