Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев проведёт ежегодную прямую линию 30 ноября. Начало эфира назначено на 17:00.

По словам главы региона, в ходе трансляции планируется обсудить вопросы, которые волнуют жителей, а также реализованные проекты и планы на следующий год.

Вопросы к прямой линии можно направить заранее через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и чат-бот в МАХ. Кроме того, обращения из социальных сетей также будут взяты в работу.

Прямую трансляцию покажут в социальных сетях губернатора — во «ВКонтакте» и МАХ, а также в каналах Информационного центра правительства Оренбургской области в этих же сервисах.

Эфир также будет доступен на телеканалах ОТР, «Россия 24», ОРТ, «Город», а также в эфире радиостанций «Планета FM» и «Радио России».