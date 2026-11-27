В Оренбург в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» поступили 20 новых автобусов и 5 троллейбусов. Обновление парка городского пассажирского транспорта профинансировано за счёт средств федерального, областного и городского бюджетов. Троллейбусы вышли на городские маршруты в сентябре.

Из 20 автобусов 10 уже работают на линиях - они обслуживают маршруты № 6, № 7 и № 56Н. Оставшиеся 10 машин проходят финальную подготовку: специалисты настраивают телематическое оборудование, навигацию и системы оплаты проезда. После завершения работ эти автобусы также выйдут на маршруты.

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Новая техника представлена автобусами трёх марок: 10 машин «Волгабас», 5 «КамАЗ» и 5 «СимАЗ». Все автобусы работают на метане, что снижает затраты на топливо и уменьшает нагрузку на окружающую среду по сравнению с дизельными аналогами. Салоны оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, датчиками учёта пассажиропотока и камерами видеонаблюдения, которые фиксируют обстановку внутри салона и ситуацию на дороге.

Для информирования пассажиров установлены маршрутные табло с данными об остановках, на входных дверях предусмотрены сенсорные кнопки. Автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров: в салонах оборудованы специальные места, в том числе для пассажиров с колясками. Это делает городской транспорт доступнее для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Обновление подвижного состава в Оренбурге реализуется поэтапно в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Цель программы - повысить безопасность и комфорт пассажирских перевозок в городских условиях.