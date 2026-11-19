Администрация Оренбурга пока не планирует закупать остановочные павильоны с электронными табло — их в простонародье прозвали «умными остановками». Об этом глава города Альберт Юмадилов сообщил 18 ноября в прямом эфире ОРТ.

По словам мэра, основная причина отказа — высокая стоимость таких конструкций. Каждая остановка обходится в 3–4 млн рублей, при этом для неё требуется регулярное обслуживание.

Юмадилов отметил, что электронные табло нужно мыть не реже одного раза в неделю, чтобы они оставались в нормальном состоянии. Он напомнил, что в городе уже был опыт с «умными» остановками, и этот вопрос вызвал немало проблем.

Глава Оренбурга сообщил, что мэрия сейчас судится с организацией, которая обслуживала такие павильоны. Кроме того, подрядчики не смогли подключить табло. За время эксплуатации городу также пришлось заменить более 50 стеклянных элементов. По словам Юмадилова, стекла дорогие, изготавливаются на заказ и требуют ожидания поставки.

Мэр подчеркнул, что подобные остановки можно устанавливать только при наличии средств не только на покупку, но и на полноценную эксплуатацию. Пока в Оренбурге не будут закупать ни «умные», ни стеклянные павильоны — для города планируют использовать конструкции из других материалов.