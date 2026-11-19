20 ноября в Оренбурге запланированы отключения электроэнергии на нескольких улицах и в садовых обществах. Работы будут проводиться в разное время в течение дня.

С 10:00 до 14:00 света не будет на улице Интернациональной в домах № 35-47 и 20-50, на улице Бебеля — № 71-101 и 120-160, на улице Лесной — № 29-47 и 20-36.

В этот же период отключение затронет переулки Кривой — № 1-13 и Авдеевский — № 1-3 и 4-8.

С 10:00 до 12:00 электроэнергию отключат на улице Карагандинской в домах № 39/1, 41, 43, а также в переулке Ярославском, дом № 29.

Кроме того, с 11:00 до 12:00 плановые отключения пройдут в садовых обществах «Текстильщик-2» и «Пекарь».