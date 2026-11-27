Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Павел Лапшин поздравил матерей и бабушек с Днём матери. Он отметил, что в этом празднике живёт сила материнской любви и заботы, тепло родного дома и бесконечная преданность семье.

Как рассказал Павел Лапшин, в коллективе комбината трудится немало женщин, и среди них множество прекрасных матерей. Они совмещают непростую работу на производстве с самым важным трудом — воспитанием детей.

«Их способность быть одновременно сильными и чуткими, требовательными и добрыми, ответственными и любящими — это особая, по-металлургически прочная закалка характера», — подчеркнул он.

Лапшин также отметил, что матери и бабушки создают ту опору, без которой невозможно ни личное счастье, ни большие производственные достижения. Благодаря их заботе специалисты возвращаются на рабочие места полными сил, а в коллективе крепнут традиции преемственности и взаимопомощи.

«В этот светлый день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, чтобы дети радовали своими успехами. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, а на душе — спокойно и светло», — говорится в поздравлении.