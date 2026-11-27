Статья по теме Новогодняя полка. Книги о зимнем волшебстве для чтения на праздниках В Оренбурге продолжают подготовку к новогодним праздникам на площади имени Ленина и в сквере у Дома Советов. На этих территориях монтируют праздничный городок, который начнёт работать 19 декабря.

Главным украшением станет 25-метровая ёлка «Северное сияние» с разноцветной подсветкой. Её установят в центре праздничного пространства.

Всего на площади, в сквере и на улице Советской разместят более 50 ёлок. Их высота составит от 2,5 до 15 метров.