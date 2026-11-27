После публикаций в СМИ о новых правилах поступления для участников олимпиад Минпросвещения выступило с официальным разъяснением. Ведомство подчёркивает: поправки, которые Госдума рассмотрела 25 ноября, не имеют отношения к Всероссийской олимпиаде школьников.

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Новые нормы затронут победителей и призёров иных олимпиад — тех, что проводятся начиная с 2026/27 учебного года. ВсОШ остаётся в стороне от этих изменений. Победители и призёры заключительного этапа, как и раньше, поступают без вступительных испытаний на профильные направления подготовки.

Министерство также отметило: в ряде публикаций СМИ ВсОШ вообще не упоминается. Из-за этого у читателей может возникнуть ошибочное впечатление, будто поправки касаются и главной школьной олимпиады страны.