Торжественная церемония вручения муниципальных наград состоялась 27 ноября во Дворце культуры «Молодёжный». По традиции мероприятие прошло в преддверии Дня матери. Муниципальных знаков удостоены 12 оренбуржцев — 6 матерей и 6 отцов.

Поздравить родителей с заслуженной наградой пришли депутаты Оренбургского городского Совета, представители администрации Оренбурга, члены общественных организаций, ветераны труда.

Со словами приветствия к участникам церемонии обратилась и. о. заместителя главы города по социальным вопросам и внутренней политике Екатерина Кочелаева. Она отметила, что поздравлять многодетные семьи Оренбурга в преддверии праздника стало доброй традицией.

«Все семьи разные, но всех вас объединяет одно — традиционные семейные ценности, взаимоподдержка и любовь. Ребёнок в семье — это радость, а когда в семье много детей — это настоящее счастье. Вы счастливые семьи, и пусть это счастье из года в год только растёт! Всего вам самого наилучшего», — сказала Екатерина Кочелаева.

За материнскую заботу, воспитание достойных граждан, безграничную любовь и преданность семье знаками «Медаль „Материнство“» награждены Дарья Гупало, Людмила Заикина, Айгуль Исенбаева, Земфира Титова, Ирина Тучкова и Елена Росликова.

В семье Людмилы Заикиной пять детей. Несмотря на это, её забота и внимание не ограничиваются лишь домом: совместно с супругом она занимается общественной деятельностью, принимает участие в социальных проектах по созданию флага и герба РФ из цветов полимерной глины. За вклад в патриотические проекты Людмиле Заикиной вручено Благодарственное письмо Государственной Думы.

«Воспитание детей у меня идёт от сердца. Мы вместе радуемся победам, вместе разделяем неудачи, вместе смеёмся, проводим время, живём дружно и в согласии. Я учу их любить свою семью и свою Родину, поддерживать и помогать друг другу», — поделилась Людмила Заикина.

Муниципальными знаками «Отцовская Слава» за преданность семье, силу, мудрость и достойное воспитание детей отмечены Антон Беседин, Алексей Греднев, Андрей Скрынников, Руслан Топаев, Сергей Тюрин и Константин Шестаков.

Отец троих детей Руслан Топаев — ветеран боевых действий на Северном Кавказе, участник специальной военной операции, прошедший непростой боевой путь. За мужество и выполнение боевых задач награждён медалями Министерства обороны РФ. Получив тяжёлое ранение, продолжил помогать другим ветеранам и участникам боевых действий.

«Для семьи отец — это фундамент, именно он прививает детям основные качества, которые пригодятся им в жизни. У нас есть традиция: в выходные мы всегда проводим время вместе, дети помогают нам с делами, учим их самостоятельности и труду», — рассказал Руслан Топаев.

Торжественная церемония завершилась праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов и солистов города.

За время существования конкурса почётное звание лучших родителей получили 249 оренбуржцев — 138 матерей и 111 отцов. В этом году на получение муниципального знака «Медаль „Материнство“» претендовал 31 человек, на получение знака «Отцовская Слава» — 14 кандидатов.