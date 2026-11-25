В Кувандыкский районный суд Оренбургской области обратилась местная жительница. Она рассказала, что с июня 2026 года соседка по дому мешает ей кормить животных — из-за этого между женщинами возник конфликт.

По словам истицы, соседка публично, при других жильцах, заявила, что она собирает с людей деньги на содержание бездомных животных. Эти сведения женщина называет ложными. Кроме того, ответчица, по мнению истицы, распространила её персональные данные — расклеивала информацию на дверях подъездов и в лифтах, а также снимала её на телефон без согласия. Помимо этого, соседка регулярно пишет жалобы в разные инстанции с недостоверными, как считает истица, сведениями — это, по её словам, бьёт по профессиональной репутации. Оренбуржцы судились из-за камеры в подъезде после громкой ссоры Подробнее