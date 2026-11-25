На сегодняшний день 288 клиентов Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», попавших в сложную жизненную ситуацию и накопивших значительные долги за тепло и свет, оплачивают их в рассрочку. Этот инструмент даёт возможность проще рассчитаться с долгами и избежать серьезных последствий, которые влекут за собой неплатежи.

Оформив соглашение о рассрочке, клиент останавливает начисление пени, исключает риски взыскания долга через суд, ареста имущества и денежных средств, ограничений на сделки с недвижимостью и испорченной кредитной истории. Специалист компании подбирает условия и график платежей индивидуально, исходя из конкретной истории должника.

Кроме того, до 31 декабря в «ЭнергосбыТ Плюс» действует акция «В Новый год — без долгов!». При полном погашении основной суммы долга компания спишет все начисленные пени*. В этом году акция действует и на другие услуги, указанные в квитанции энергокомпании. Если поставщик включен в перечень, пени по данной услуге также будут списаны при погашении основного долга.

Подробнее об инструментах помощи должникам можно узнать по номеру контакт-центра «ЭнергосбыТ Плюс»: 8-800-700-10-32.

*Акция не распространяется на пени, взысканные по решению суда.

ПАО «Т Плюс»

ИНН 6315376946

Реклама