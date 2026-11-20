В Оренбургской области в региональный реестр креативных индустрий включены 111 предпринимателей и организаций. В перечень вошли мастера народных художественных промыслов, дизайнеры, организаторы событий, специалисты творческого образования и другие представители креативного сектора.

Как сообщили в Инфоцентре региона, за каждой записью в реестре стоят конкретные проекты, в том числе организации, которые проводит развивающие занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также спортивно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия.

В реестре также значится копнаия, которая совмещает организацию событий, дизайн, творческое обучение и пошив одежды. Кроме того, в перечень включён ювелирный дом. Предприятие занимается созданием украшений из драгоценных металлов и природных камней.

Креативные индустрии закреплены в стратегии социально-экономического развития Оренбургской области как инструмент диверсификации экономики. Для дальнейшего развития направления формируется нормативная база, а поддержка предпринимательства ведётся в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».