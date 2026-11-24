Двое 11-летних мальчиков рано утром ушли из дома и не выходили на связь. Родители начали искать их и заявили в полицию. А в это время школьники доехали на автобусе до станции Новый город в Орске и гуляли вдоль железной дороги. Не зная, чем заняться, они стали кидать щебень вблизи путей. В Оренбуржье на железной дороге в этом году погибли 5 человек Подробнее

Около 10 утра 22 ноября дорожный мастер станции сообщил в дежурную часть Орского линейного отдела МВД на транспорте: двое несовершеннолетних находятся опасно близко к рельсам и кидаются камнями. Полицейские быстро прибыли на место и установили нарушителей — ими оказались ученики 5 и 6 классов местной школы. Сотрудники по делам несовершеннолетних связались с родителями, которые, как выяснилось, уже разыскивали сыновей. В присутствии законных представителей полицейские провели с мальчиками профилактическую беседу о правилах поведения в зоне движения поездов.