17 ноября специалисты Управления Россельхознадзора по Оренбургской области остановили перевозку 18,2 тонны овечьей шерсти, следовавшей из Казахстана в Тверскую область.

При проверке выяснилось, что в 107 кипах продукции отсутствовала маркировка. Кроме того, упаковка была повреждена.

Также перевозчик нарушил правила транспортировки продукции. Из-за выявленных нарушений груз не допустили к дальнейшему следованию.

Грузоперевозчика привлекли к административной ответственности. Всю партию овечьей шерсти вернули в Казахстан.