В Оренбурге суд вынес приговор водителю, который в состоянии опьянения сбил двух женщин и скрылся с места ДТП. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие последствия.

По данным следствия, обвиняемый ехал за рулём автомобиля Toyota и не снизил скорость перед регулируемым пешеходным переходом. Кроме того, он проехал на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент дорогу переходили две женщины. Водитель сбил обеих, после чего покинул место аварии.

В результате происшествия одна из пострадавших скончалась, второй был причинён тяжкий вред здоровью.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил мужчине 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года.