В Оренбурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда. При попытке скрыться от сотрудников правоохранительных органов он выбрал необычное место для укрытия — диван.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошёл в областном центре. Мужчина, которого подозревают в хищении двухколёсного транспорта, пытался избежать встречи с полицией и спрятался в мебели.

Сотрудники полиции обнаружили его и задержали. Подробности о личности подозреваемого и обстоятельствах кражи не приводятся.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях.