Новость по теме 85% ожогов тела получил оренбуржец при работе с болгаркой В Оренбурге госпитализировали 10-месячного ребёнка с термическим ожогом. По данным медиков, поражено около 10 % поверхности ножек. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 5 «Оренбургское». По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

По словам матери ребёнка, она выронила из рук чайник с кипятком, после чего брызги попали на сына, который находился рядом.

В полиции напомнили, что маленькие дети особенно уязвимы в быту и не могут самостоятельно оценить опасность. Взрослым рекомендуют постоянно следить за малышами и не оставлять их без присмотра.