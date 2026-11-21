Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Оренбурга. Его обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете.

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ России. Подозреваемый задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, в 2026 году молодой человек, находясь в Оренбурге, использовал личный мобильный телефон для размещения противоправного контента. В одном из мессенджеров он опубликовал комментарии, которые, согласно выводам экспертов, содержали признаки оправдания деятельности террористической организации.

Действия фигуранта квалифицированы по части 2 статьи 205.2 УК РФ — публичное оправдание и пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Материалы, ставшие основанием для возбуждения дела, в следственные органы передало управление ФСБ по Оренбургской области.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Об этом сообщили в СУ СК по Оренбургской области.