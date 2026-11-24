Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура через суд добилась ликвидации несанкционированной свалки в Горном сельсовете Оренбургского района.

Проверка исполнения законодательства в сфере обращения с отходами показала, что на территории сельсовета на землях, предназначенных для сельскохозяйственных работ, образовалось стихийное скопление бытового мусора.

Площадь захламленного участка превысила 17 тысяч квадратных метров. Наличие отходов на землях сельхозназначения нарушает экологические требования, выводит ценные угодья из оборота и создает угрозу почвенному слою.

Прокуратура установила, что местные власти не принимали мер к ликвидации свалки и приведению участка в надлежащее состояние. После этого надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать органы местного самоуправления очистить территорию.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решение уже вступило в силу. Исполнение судебного акта и рекультивация земельного участка находятся на контроле прокуратуры.