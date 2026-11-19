Ленинский районный суд Оренбурга 19 ноября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 20-летнего жителя Башкирии.

Молодого человека обвиняют в покушении на террористический акт. По данным следствия, 13 ноября он поджёг электрическую подстанцию в Оренбурге.

Как уточняется, действия фигуранта были совершены по указанию неустановленного лица. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках расследования уголовного дела.

Под стражей обвиняемый останется до 17 января 2027 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.