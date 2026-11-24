В Орске ночью произошёл пожар в частном жилом доме на улице Подгорной. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших.

По данным МЧС России, площадь возгорания составила 28 квадратных метров. На месте работали 14 сотрудников ведомства и пять единиц техники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ещё один пожар этой ночью произошёл в Оренбурге. На улице Гончарной загорелась кровля административно-хозяйственного здания.

Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. К тушению привлекались 18 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Пострадавших нет.