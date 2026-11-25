На проспекте Победы в Оренбурге столкнулись «КИА» и автомобиль скорой помощи. По предварительным данным полиции, водитель «КИА» выезжал со второстепенной дороги с улицы Транспортной на проспект Победы. Он не занял крайнее правое положение и не уступил дорогу скорой, которая ехала по встречной полосе с включёнными световыми и звуковыми сигналами.

В результате ДТП люди не пострадали — машины получили механические повреждения. В отношении водителя «КИА» составили административные материалы за нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества спецтранспорту.