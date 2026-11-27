В Гае местный житель обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с мужчины, который ударил его по лицу.

Разбой по-орски: силой забрать документы на машину стоимостью 190 тысяч Подробнее Как сообщили в Гайском городском суде, инцидент произошёл в подъезде одного из многоквартирных домов. По материалам дела, 24-летний молодой человек находился в состоянии опьянения и без видимых причин нанёс гайчанину не менее трёх ударов по лицу.

Наличие телесных повреждений подтвердило заключение эксперта. Пострадавший указал, что испытал физические и нравственные страдания. Сумму компенсации он оценил в 150 000 рублей. Именно столько мужчина просит взыскать с обидчика. В настоящее время решается вопрос о принятии иска к производству и назначении судебного заседания.