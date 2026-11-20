Дзержинский районный суд Оренбурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела о даче взятки бывшему главе Нежинского сельсовета Наби Османову. Суд назначил запрет определённых действий сроком до 16 января 2027 года: фигуранту нельзя общаться с участниками процесса, пользоваться средствами связи и интернетом.

По материалам дела, обвиняемый передал Османову земельный участок в качестве взятки — за беспрепятственную выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

Ранее правоохранительные органы сообщали: по версии следствия, Наби Османов, используя служебное положение, обеспечил знакомому предпринимателю преференции при строительстве многоквартирного жилого дома на территории муниципалитета. Взамен он незаконно получил в собственность три земельных участка общей стоимостью более 600 тысяч рублей.

Сейчас бывший глава сельсовета проходит по трём эпизодам. Помимо взятки, ему вменяют превышение полномочий и махинации с землёй. По версии следствия, с декабря 2023 по декабрь 2024 года он заправлял личный автомобиль и машины близких родственников по топливным картам сельсовета — похитил 640 литров топлива.