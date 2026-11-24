Житель Оренбурга вместе с подельником несколько дней требовал у знакомого крупную сумму под надуманным предлогом. Мужчину избивали и угрожали насилием. Затем его заставили оформить кредит через мобильное приложение и перевели 36 тысяч рублей на свой счёт.

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После этого потерпевшего силой усадили в машину и возили по городу, продолжая требовать деньги и избивать. Во время одной из остановок мужчине удалось сбежать — он обратился в полицию.