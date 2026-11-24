Новость по теме Водитель в СНТ наехал на двух сидящих на лавке женщин, их госпитализировали Бузулукский районный суд Оренбургской области продлил меру пресечения 20-летнему местному жителю, которого обвиняют в умышленном причинении смерти и покушении на убийство двух и более лиц.

По решению суда молодой человек останется в следственном изоляторе ещё на один месяц. Трагедия произошла 26 сентября 2026 года. Во время конфликта на почве личной неприязни обвиняемый сел за руль и врезался в троих человек, после чего уехал с места происшествия. Один из пострадавших скончался от травм, ещё двое получили телесные повреждения. Суд заключил фигуранта под стражу 1 октября. Рассматривая вопрос о продлении ареста, суд учёл тяжесть обвинения — преступления относятся к категории особо тяжких против личности. Также принято во внимание, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, не имеет официального трудоустройства и стабильного дохода.