В Оренбургской области суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в мошенничестве при попытке купить квартиру у жительницы посёлка Саракташ.

Как установило следствие, преступление было совершено в мае 2024 года. Мужчина откликнулся на объявление о продаже квартиры и в телефонном разговоре сообщил женщине, что намерен приобрести жильё и готов внести задаток.

Затем он под предлогом якобы ошибочного перевода убедил потерпевшую назвать одноразовые коды из СМС и передать реквизиты банковской карты. После этого со счёта женщины были похищены 360 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине один год принудительных работ. Из его заработка 10 % будет удерживаться в доход государства.

Кроме того, осуждённый обязан выплатить потерпевшей 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.