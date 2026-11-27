Прокуратура Октябрьского района Орска утвердила обвинительное заключение по делу двух мужчин. Их обвиняют в разбое — нападении с угрозой насилия и применением предметов, используемых в качестве оружия. Бузулучанину вынесли приговор за убийство, разбой и грабёж Подробнее

По версии следствия, в марте 2026 года обвиняемые напали на мужчину на улице Горького в Орске. Ему угрожали деревянными палками, битами и предметом, похожим на пистолет. Злоумышленники забрали автомобиль «ВАЗ-2114» стоимостью более 190 тысяч рублей, заставили передать документы на машину и похитили другое имущество.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.