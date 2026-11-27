В Оренбургской области задержали 54-летнего местного жителя. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

По версии следствия, в 2025–2026 годах мужчина через личный аккаунт в Telegram переводил криптовалюту украинским организациям, которые собирали деньги на амуницию и снаряжение для ВСУ.