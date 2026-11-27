32-летней жительнице Оренбурга позвонили якобы из домофонной службы и под предлогом доставки новых ключей попросили назвать код из СМС. Женщина сообщила код. После этого ей позвонил «сотрудник Госуслуг» и заявил, что на неё оформили два кредита. Чтобы их аннулировать, нужно оформить новые. Оренбурженка взяла кредиты на 95 тысяч рублей и перевела деньги на указанный счёт. Связь с мошенниками прервалась — женщина поняла, что её обманули.

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Полиция напоминает: никогда не сообщайте коды из СМС посторонним. Настоящие сотрудники банков, Госуслуг и коммунальных служб не запрашивают эти данные по телефону. Если речь идёт о кредитах или замене домофона — положите трубку и перезвоните в организацию сами по официальному номеру.