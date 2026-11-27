Значительную часть повестки очередного заседания регионального правительства посвятили предварительным итогам исполнения задач в рамках национальных проектов.

Среди них есть те, которые требуют особого внимания, — например, реализация нацпроектов в части ремонта социальных объектов. Губернатор Евгений Солнцев поручил ускорить темпы и контроль за проведением работ в школе-интернате № 3 Оренбурга: готовность объекта более 90%, до конца года все проводимые работы должны быть завершены.

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Вопросы есть и по подрядчику, который проводит ремонт в Бугурусланском техникуме. Региональному министерству образования поручено более тщательно проверить соответствие проектно-сметной документации реально проведённым работам.

«На преображение объектов получено федеральное финансирование, поэтому сроки реализации проектов — личная ответственность профильных министров», — подчеркнул Евгений Солнцев.

В декабре должен быть завершён ремонт девяти объектов здравоохранения, проводимый в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Пока сдан лишь один из них — стационар Саракташской районной больницы. До 1 декабря планируют завершить работы ещё в шести учреждениях. Две поликлиники в регионе находятся в зоне риска.

«Все объекты ждут люди, и подвести их не в моих правилах», — ещё раз напомнил губернатор о недопустимости срыва сроков, отметив, что за каждым отремонтированным зданием стоят конкретные пациенты, которым нужна помощь здесь и сейчас.

Отдельно на заседании правительства остановились на вакцинации против гриппа: прививками должны быть охвачены не менее 60% населения. Губернатор считает, что здесь важно усилить работу в муниципалитетах.

«Зима должна пройти без каких-либо всплесков, и для этого нужно закупать дополнительные вакцины и активнее работать с людьми на местах», — поручил он.

Кроме того, отмечена положительная динамика в вопросе записи на приём к врачу: значительно снизилось количество обращений по этой проблеме. Проделана серьёзная работа, но останавливаться нельзя — необходимо продолжить совершенствовать систему, устранять организационные проблемы и последовательно решать вопрос нехватки медицинских кадров.

«Мы видим, что ситуация меняется к лучшему, но именно сейчас важно не сбавить темп, — резюмировал губернатор. — За каждой цифрой — здоровье и комфорт наших жителей, и это главный критерий нашей работы».