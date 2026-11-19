В Оренбургской области подвели итоги ежегодной премии правительства региона за вклад в музейное дело. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

На конкурс поступило 18 заявок из 14 муниципальных образований, а также от Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. По словам главы региона, за каждой заявкой стоит серьёзная работа, интересные проекты и увлечённость своим делом.

В номинации «Музей года» победил Музей-заповедник писателя С. Т. Аксакова. Лучшим музейным работником года признан Дмитрий Мещеряков, заведующий научно-экспозиционным отделом Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.

Премия учреждена в 2019 году и вручается ежегодно. Она направлена на поддержку творческих и профессиональных достижений, развитие музейного дела и повышение престижа профессии.

Сейчас в Оренбургской области работают 49 музеев, в которых трудятся около 400 человек. Они сохраняют память о выдающихся земляках, важных событиях и повседневной жизни разных поколений, а также помогают изучать историю региона. Евгений Солнцев поздравил победителей и поблагодарил музейных работников за профессионализм, инициативность и преданность делу.