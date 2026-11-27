В Доме Памяти на проспекте Победы, 100/1 в Оренбурге открылась выставка «Женщина - гордость Оренбурга», посвящённая горожанкам, оставившим заметный след в истории областного центра. Экспозиция стала шестой в рамках одноимённой акции.

Героинями выставки стали педагоги Валентина Ортенберг, Татьяна Большакова, Ольга Озерова, Раида Попова и Анна Щетинская, заслуженная артистка России Изольда Лидарская и труженица тыла Валентина Каратаева. Разные профессиональные пути объединяет общий вклад в развитие города.

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отметила, что именно музей сохраняет память об удивительных женщинах и делает её доступной новым поколениям. По её словам, проект, родившийся в 2020 году при содействии управления по культуре и искусству администрации города, продолжает расти, сохраняя первоначальную цель - рассказать как можно большему числу людей о женщинах, на которых держался Оренбург.

На открытии присутствовали коллеги, родственники и ученики героинь выставки. Собравшиеся вспоминали их заслуги и благодарили музей за внимание к вкладу женщин в жизнь города. Председатель Оренбургского городского Совета женщин Лидия Калинина напомнила, что проект существует уже несколько лет и продолжает расширяться.