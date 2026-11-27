Премьеру специального сезона сериала «Ландыши. Целоваться не будем» (18+) обещают уже зимой, а сегодня онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представил первое видео из него. В центре внимания продолжения популярного проекта окажутся Бублик и Анна: зрителей ждет история их отношений, которая началась задолго до событий, известных по предыдущим сезонам.

Бублик и Анна давно знакомы зрителям «Ландышей», но как все начиналось? Какими они были до того, как стали той самой парой? Специальный сезон заглянет в прошлое и поможет раскрыть историю их знакомства и самих героев с самой неожиданной стороны. События в спецсезоне разворачиваются в прошлом и настоящем. Зрителей ждут новые персонажи, неожиданные повороты и сюрпризы, которые расширят вселенную «Ландышей». Катя и Леха в специальном сезоне обязательно будут — их история продолжится.

Ссылка на тизер-трейлер здесь.

Юрий Сапронов, автор идеи и продюсер:

«Для нас важно, чтобы проект “Ландыши” развивался и становился шире. У каждого из героев есть свои поклонники, которым интересно узнать о них больше, поэтому мы хотим рассказывать их истории, постепенно открывая новые грани знакомых персонажей. При этом мы не собираемся менять то, за что зрители полюбили сериал: в нем останется та самая искренность. Просто теперь мы посмотрим на привычных героев под другим углом. Мы знаем, что зрители любят “Ландыши” в том числе за неожиданные повороты. И в специальном сезоне мы не собираемся от них отказываться. Не хочу раскрывать подробности, но скажу одно: даже нам, создателям, эта история не раз преподносила сюрпризы».

Съемки специального сезона проходили в Татарстане, Москве и Московской области. Команда работала в историческом центре столицы Татарстана, Казанском кремле, Свияжске и на территории Казанского высшего танкового командного училища. Одной из самых необычных локаций стал верхний ярус Спасской башни Казанского кремля. В массовых сценах в училище участвовали настоящие курсанты.

Музыка вновь станет одной из важных составляющих продолжения «Ландышей». В специальном сезоне прозвучат как уже полюбившиеся зрителям песни из предыдущих частей «Ландышей», так и новые композиции, написанные специально для этих серий.

На экран вернутся герои Ники Здорик, Сергея Городничего, Вероники Тимофеевой, Ивана Алексеева-Лару и Ирины Паутовой. В новых сериях также снялись Павел Комаров, Олег Тактаров, Дмитрий Бедерин, Евдокия Лаврухина, Марика Живаева, Анна Уколова, Анна Банщикова, Алёна Яковлева, Сергей Стёпин и другие.

Режиссер-постановщик — Михаил Пипия, автор сценария — Василий Павлов при участии Анны Персиковой. Производством специального сезона занимаются «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией». Сериал пополнит линейку Wink Originals, куда входят такие хиты, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Комбинация», «Балет», «Первая ракетка», «Тяжелый люкс» и другие.

О сериале «Ландыши. Целоваться не будем» (18+)

Производство: «Всемирные русские студии», «НМГ Студия»

Режиссер: Михаил Пипия

Авторы сценария: Василий Павлов при участии Анны Персиковой

Оператор-постановщик: Антон Жабин

Продюсеры RWS: Елизавета Сапронова, Наталья Лазарева, Никита Сапронов, Юрий Сапронов

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативный продюсер «НМГ Студии»: Илья Кнапский

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Художник-постановщик: Дарья Денисова

Художник по гриму: Игорь Бойко

Художник по костюмам: Татьяна Сударьянто

В ролях: Ника Здорик, Сергей Городничий, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев-Лару, Дарья Пицик, Павел Комаров, Олег Тактаров, Дмитрий Бедерин, Евдокия Лаврухина, Марика Живаева, Анна Уколова, Анна Банщикова, Ирина Паутова, Алена Яковлева, Сергей Стёпин и другие.

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