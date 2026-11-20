В Оренбурге ямочный ремонт в ближайшее время затронет около 20 улиц. Работы уже завершены на улице Заречной на участке от улицы Центральной до улицы Амурской.

Сейчас основные силы дорожников сосредоточены на улице Донгузской. Там ремонт начался накануне на участке от 3-го проезда улицы Донгузской до улицы Зои Космодемьянской.

Параллельно работы ведутся на Илекской развязке и на улице Лукиана Попова. Дорожники устраняют ямы и повреждения покрытия на нескольких участках улично-дорожной сети.

В ближайшее время ремонт планируют провести на улицах Полигонной, Одесской, Кольцевой, Луговой, Столпянского, Краснодарской, Рабочей, Магнитогорской, Волгоградской, Алтайской и Донковцева.