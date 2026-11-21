Спортсменки из Оренбурга и Бугуруслана завоевали две медали на первенстве мира по прыжкам на батуте, которое прошло в китайском Нанкине.

За награды турнира боролись более 900 спортсменов из 40 стран. Представительницы Оренбургской области выступили в составе российской команды.

Екатерина Базина из Оренбурга стала серебряным призёром первенства мира. По данным министерства физической культуры и спорта Оренбургской области, медаль она получила по итогам выступления в синхронных прыжках на батуте среди девочек 11–12 лет.

Базина выступала в паре с Елизаветой Зверевой из Краснодара. Ещё одну медаль для региона завоевала Кристина Абуева из Бугуруслана.

Абуева стала бронзовым призёром в дисциплине «двойной минитрамп» в возрастной категории 11–12 лет. Сборная России по итогам турнира заняла первое место в неофициальном медальном зачёте.