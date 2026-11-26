В матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» на домашнем стадионе «Газовик» взял верх над московским «Спартаком» — 1:0.

Единственный гол случился на 66-й минуте. Ренат Голыбин воспользовался недопониманием между защитником «Спартака» Срджаном Бабичем и вратарём Александром Максименко, который вышел далеко из ворот, и перебросил мяч через голкипера в сетку .

На 87-й минуте «Спартак» мог отыграться с пенальти, но главный арбитр Сергей Цыганок после подсказки ВАР отменил 11-метровый.

Что это значит для турнирной таблицы

Обе команды набрали по 13 очков, но «Спартак» финишировал первым в группе А благодаря преимуществу в личных встречах (в первом круге москвичи победили 5:1). «Оренбург» занял второе место .

В 1/8 финала Пути РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА, а «Оренбург» — с «Ростовом». Матчи пройдут в марте.