Сотрудник прокуратуры Оренбургской области по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях принял участие в судебном заседании, где рассматривалось ходатайство осуждённого к пожизненному лишению свободы об условно-досрочном освобождении.

В июне 2001 года Московский городской суд признал мужчину виновным в разбойных нападениях и убийстве шести человек. По материалам дела, в октябре 1997 года он и участники возглавляемой им банды проникли в дом, чтобы похитить крупную сумму денег.

Нападавшие подвергли жителей пыткам и выяснили, что деньги хранятся у сестры главы семьи. После этого они убили двух несовершеннолетних детей и супругу мужчины. Затем злоумышленники отправились к его сестре, похитили ценности и расправились с оставшимися потерпевшими.

Пожизненнику за убийства из «Чёрного дельфина» отказали в УДО Подробнее После совершения преступления осуждённый длительное время скрывался на территории иностранного государства. Позднее его задержали и выдали российским правоохранительным органам.

В суде мужчина утверждал, что у него есть тяжёлое заболевание, которое якобы препятствует дальнейшему пребыванию в местах лишения свободы. Однако эти доводы не подтвердились заключением медицинской комиссии. Кроме того, за нарушение установленного порядка отбывания наказания он получил 37 взысканий.