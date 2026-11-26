В ТСН «Ивановское» Оренбургского района загорелся частный жилой дом. Огонь быстро охватил здание по всей площади — около 120 квадратных метров.

В результате пожара пострадали два человека — мужчина и женщина. В доме пожарные обнаружили тело погибшего двухлетнего ребёнка.

К тушению и ликвидации последствий привлекли 14 человек личного состава и 4 единицы техники МЧС России и противопожарной службы субъекта. На место выехала испытательная пожарная лаборатория — ей предстоит выяснить причину возгорания.