Управление Россельхознадзора по Оренбургской области совместно с контролирующими органами остановило попытку незаконного перемещения 24 лошадей через регион.

Животных перевозили из Томской области в Таджикистан. Однако при проверке были выявлены грубые нарушения ветеринарного законодательства, из-за которых перевозку пресекли.

Специалисты провели документарный и физический контроль. Они просканировали чипы лошадей и сверили сведения с электронными системами учета ФГИС «Меркурий» и «Хорриот».

В ходе проверки выяснилось, что идентификационные номера в описи и в системе «Меркурий» не совпадали с данными, считанными с чипов. Кроме того, в «Хорриоте» не в полном объеме были указаны сведения о профилактических мероприятиях, а также отсутствовала информация о количестве дней карантина.

В ведомстве отметили, что такие данные необходимы для подтверждения здоровья животных и исключения риска распространения болезней. По итогам проверки перевозчика привлекли к административной ответственности, а задержанных лошадей вернули по месту отправления.