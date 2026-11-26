В Сергиевском сельсовете мужчина во второй раз получил отказ в присоединении соседнего земельного участка к своей территории. В собственности заявителя находится участок, предназначенный для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства. Он обратился в администрацию с просьбой согласовать схему расположения земли и оформить присоединение соседней территории.

Администрация сельсовета отказала. В числе причин были указаны расположение участка в зоне подтопления и водоохранной зоне, а также то, что его площадь не позволяет образовать самостоятельный земельный участок.

Ранее мужчина уже оспаривал этот отказ в суде. В июне 2026 года Оренбургский районный суд признал действия администрации незаконными и обязал ее повторно рассмотреть заявление, а в августе областной суд оставил это решение без изменений.

Однако при повторном рассмотрении заявления в октябре администрация снова отказала заявителю, сославшись на те же обстоятельства и изменения в Водном кодексе России. Мужчина считает, что сельсовет не учел выводы суда и фактически повторил прежний отказ, несмотря на вступившие в силу судебные акты. Теперь заявитель вновь просит суд признать действия администрации незаконными и обязать ее рассмотреть заявление с учетом ранее принятых решений.