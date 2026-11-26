В Оренбургской области в ближайшие сутки, 27 ноября, прогнозируется ухудшение погоды. По данным Приволжского УГМС, в большинстве районов ожидаются сильные осадки, метели и шквалистый ветер. Неблагоприятные метеоусловия затронут преимущественно восточные и центральные районы региона. В ночь на пятницу прогнозируются снег, метель и усиление ветра до 15–17 м/с. Температура воздуха составит от -2 до -7 °C.

Днём порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. В северных и восточных районах ожидается умеренный снег, местами метель. В центральных районах прогнозируются сильные гололедно-изморозевые отложения. Температура воздуха будет держаться в пределах -1 …-4 °C.

Такие погодные условия могут ухудшить видимость на дорогах и создать угрозу безопасности движения. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и по возможности отказаться от дальних поездок. Жителям региона рекомендуют убрать с балконов и дворов незакреплённые предметы. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, шатких конструкций и старых деревьев. При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.