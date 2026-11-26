26 ноября в Оренбурге на здании главного корпуса ОГПУ открыли мемориальную доску Председателю Совета Министров СССР Георгию Маленкову.

Памятный знак установили на фасаде учебного заведения, где теперь размещена доска с именем советского государственного деятеля.

Георгий Маленков занимал пост Председателя Совета Министров СССР. Мемориальная доска появилась на главном корпусе ОГПУ в этот день.